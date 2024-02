Yeah, dieci anni nel segno dell'innovazione e dell'inclusione sociale

Cooperativa Yeah festeggia un traguardo importante: dieci anni di impegno ininterrotto nella promozione dell'inclusione sociale e nell'abbattimento delle barriere , sia digitali che fisiche , per le persone con disabilità. Fondata nel 2013 da Marco Andreoli e Fabio Lotti , Yeah si è distinta per il suo approccio innovativo e la sua dedizione a creare un mondo più accessibile.

Da pioniere nel campo dell'accessibilità in Italia, Yeah ha introdotto nel 2015 il primo marchio di qualità nazionale per l'accessibilità dei siti web , un'iniziativa che ha permesso a oltre 200 aziende di rendere i propri servizi digitali fruibili per tutti. La cooperativa ha così consolidato la sua posizione di leader nel settore, collaborando con importanti entità italiane , tra cui compagnie assicurative, istituti bancari, enti pubblici, istituzioni educative e organizzazioni turistiche.

Nel celebrare questo decennale, Yeah guarda al futuro con rinnovato impegno, proponendosi di ampliare la sua rete di collaborazioni e di continuare a promuovere l'accessibilità digitale come pilastro fondamentale per una società inclusiva. La cooperativa ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto il suo percorso e contribuito al suo successo, ribadendo l'importanza di un approccio che riconosce la diversità come valore aggiunto e non come ostacolo.