REVO Insurance lancia la prima soluzione in Italia gestita mediante blockchain

REVO Insurance, unico operatore italiano focalizzato nel business delle specialty lines e dei rischi parametrici per le PMI e i professionisti, è la prima Compagnia assicurativa in Italia a fornire ai propri Contraenti una soluzione blockchain per la gestione delle garanzie fideiussorie.

Questa soluzione consente di presentare la polizza fideiussoria con un importo ridotto del 10% grazie a quanto definito dal nuovo Codice degli Appalti. Le nuove disposizioni stabiliscono infatti che, qualora una impresa commerciale presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente e gestita “mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate sui registri distribuiti”, possa beneficiare di una riduzione dei massimali di garanzia e quindi degli impegni fideiussori.

Tra i vantaggi garantiti dalla soluzione al Contraente, oltre alla riduzione dell’importo, anche un minor consumo del fido e una conseguente riduzione dei costi assicurativi. In una prima fase REVO applicherà questa agevolazione alle garanzie “definitive”, estendendola successivamente anche a quelle “provvisorie”. Secondo il Codice degli Appalti, inoltre, la facilitazione è cumulabile con la riduzione del 30% per le imprese in possesso delle certificazioni di qualità indicate nella normativa nonché con la riduzione del 50% prevista per le micro, piccole e medie imprese.

Grazie alla blockchain, la tecnologia messa a disposizione da REVO consente la verifica telematica - nel massimo rispetto della privacy e in ottemperanza ai parametri fissati dalla legge - di tutti i requisiti necessari e richiesti dalla stazione appaltante, a conferma della validità legale della polizza presentata.

La soluzione blockchain di REVO attualmente è unica sul mercato: si fonda sull’esperienza maturata in questo ambito grazie alle soluzioni parametriche, inedite in Italia fino a qualche anno fa, e nasce per accelerare ulteriormente la digitalizzazione dei processi assicurativi, uno dei pilastri dell’offerta della Compagnia.