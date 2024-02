Hub della conoscenza, primo incontro pubblico giovedì 29 febbraio

Cassa Padana in collaborazione con il Politecnico di Milano ha lanciato nelle scorse settimane l'HUB della conoscenza. Questo progetto ambizioso mira a dotare le future generazioni di competenze avanzate, indispensabili per navigare il complesso panorama industriale e gestionale odierno, con un occhio di riguardo verso la sostenibilità.

Il convegno inaugurale, intitolato "Enti locali e competitività del territorio: un matrimonio da celebrare", si terrà il 29 febbraio a Cigole, Brescia, presso Palazzo Cigola Martinoni, in Vicolo Don Luigi Marconi, 8, segnando il primo appuntamento pubblico di questo innovativo percorso formativo. L'evento è dedicato alla Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di sottolineare l'importanza cruciale della qualità amministrativa nella promozione della competitività territoriale.

La scelta di iniziare con un focus sugli enti locali non è casuale. In un'epoca di sfide sempre più complesse, dalla pressione ambientale alle aspettative in crescita dei cittadini e alle esigenze dinamiche delle imprese, la capacità amministrativa di un territorio diventa un fattore chiave. La Bassa Bresciana, con i suoi 43 Comuni, rappresenta un esempio emblematico di come le amministrazioni locali possano fare la differenza in contesti mercatali volatili.

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) richiede un salto di qualità nell'amministrazione comunale, non solo per la sua piena attuazione ma anche per orientarsi verso uno sviluppo sostenibile che migliori la vita dei cittadini e l'efficienza delle imprese.

Durante il convegno, gli ostacoli e le opportunità legate all'adozione delle tecnologie digitali verranno analizzati, così come verranno evidenziate, grazie anche alle ricerche dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano e a casi di successo, le strategie e gli strumenti più efficaci per realizzare un modello di ente locale realmente al servizio del territorio.