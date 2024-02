Air Dolomiti amplia la flotta e incrementa le assunzioni

Air Dolomiti, la compagnia aerea italiana facente parte del prestigioso Gruppo Lufthansa, annuncia un'ambiziosa espansione che prevede l'incremento della flotta, un significativo aumento delle assunzioni e l'ampliamento delle destinazioni europee, confermando il suo ruolo chiave nel panorama del trasporto aereo.

La flotta di Air Dolomiti conta attualmente 21 aeromobili, inclusi 17 Embraer 195 da 122 posti e 4 Embraer 190 da 108 posti. Un programma di crescita ben delineato mira ad incrementare il numero di macchine a 25 entro novembre 2024, attraverso nuovi inserimenti previsti nei mesi di aprile, maggio e luglio.

Parallelamente, la compagnia vive un vivace periodo di assunzioni, con l'organico che ha recentemente raggiunto quota 1000 dipendenti, tra personale di terra e navigante. Le campagne di recruiting, rivolte tanto alle operazioni di volo quanto agli uffici della sede di Verona e alle basi operative di Venezia e Firenze, sono ancora attive e continueranno a sostenere lo sviluppo di Air Dolomiti.

Steffen Harbarth L'espansione di Air Dolomiti non riguarda solo il numero di aeromobili e di personale, ma anche la qualità e la portata dei servizi offerti. Pur mantenendo il suo consolidato ruolo di vettore feeder per i traffici italiani verso gli hub tedeschi di Monaco di Baviera e Francoforte, la compagnia ha saputo conquistare nuove quote di mercato su diverse rotte europee, guadagnandosi la fiducia del Gruppo Lufthansa.

L'ultima evoluzione vede Air Dolomiti estendere la sua rete con voli verso destinazioni come London City e Ginevra, inaugurati di recente dall'aeroporto di Francoforte. Questi nuovi collegamenti testimoniano l'ambizione della compagnia di rafforzare la propria presenza sulle rotte europee, in un'ottica di crescita armonica all'interno del Gruppo Lufthansa.

Il 2023 si è chiuso con un record per Air Dolomiti, che ha registrato 3 milioni di passeggeri. Questo traguardo evidenzia il successo dell'azienda e la sua capacità di adattarsi e innovare in un settore complesso e in continua evoluzione come quello del trasporto aereo. «Stiamo aumentando la flotta e assumendo nuovi colleghi, pronti ad accogliere con entusiasmo le sfide che ci attendono, proseguendo lo sviluppo sulle tratte europee» commenta Steffen Harbarth, CEO di Air Dolomiti.