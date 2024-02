ITS Academy Last e FERCAM insieme per il futuro del trasporto sostenibile

Nell'evento che si è tenuto ieri a Sommacampagna è stato messo in luce un project work di grande rilevanza , frutto della collaborazione tra gli studenti dei corsi Tecnico Superiore International Logistics Management e Tecnico Superiore Esperto dei veicoli endotermici, ibridi ed elettrici di ITS Academy Last . Questo progetto ha portato allo sviluppo di uno strumento analitico per la comparazione dell'efficienza operativa, economica e ambientale tra veicoli a trazione alternativa e tradizionali mezzi diesel.

Questo strumento, che valuta vari parametri come il tipo di alimentazione, il peso del carico e la distanza percorsa , permette di fare una valutazione dettagliata dei costi operativi e delle emissioni di CO2, offrendo una base solida per decisioni informate verso la transizione ecologica nel settore dei trasporti.

Dino Menichetti, Regional Manager di DACHSER & FERCAM Italia, e Marta Bolognesi, HR Recruiting and Career Development Specialist, hanno sottolineato l'importanza dell'evento come ponte tra teoria e pratica e come stimolo per gli studenti a pensare in modo critico verso soluzioni sostenibili applicabili nel settore logistico.