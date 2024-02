Verona terza città in Italia per rendimento annuo da locazione

Nella prima parte del 2023, il mercato immobiliare di Verona ha registrato una marcata tendenza all'investimento, con i rendimenti da locazione che collocano la città tra le mete più redditizie d'Italia. Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, il 19,6% delle transazioni immobiliari è stato effettuato con scopo d'investimento, segnando un incremento rispetto al 16,8% dello stesso periodo dell'anno precedente. Un dato che riflette la crescente attrattiva di Verona nel panorama immobiliare nazionale.

La decisione di investire nel settore immobiliare a Verona si spiega non solo con la ricerca di solide opportunità di rendimento ma anche con l'inflazione in crescita che spinge gli investitori a preferire il "mattone" come forma di impiego sicuro del capitale. A ciò si aggiunge il ritorno dei flussi turistici, che ha riacceso l'interesse per gli immobili da destinare a ricettività, tanto nelle città d'arte quanto nelle località turistiche, con una predilezione per le locazioni a lungo termine.

I dati parlano chiaro: per un appartamento di 65 mq, il rendimento annuo lordo da locazione a Verona si attesta al 6,3%, un valore che posiziona la città scaligera al terzo posto in Italia, preceduta solo da Genova (6,6%) e Palermo (6,4%). Un risultato significativo che testimonia come Verona sia diventata uno dei mercati più interessanti per gli investitori immobiliari, grazie anche alla presenza di atenei e servizi, oltre che di interventi di riqualificazione urbana che ne aumentano l'attrattiva.