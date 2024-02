Le Piazze dei Sapori 2024, ecco le date: dal 9 al 12 maggio

La 22ª edizione de Le Piazze dei Sapori , l'appuntamento enogastronomico più atteso di Verona, si prepara a deliziare il palato e gli occhi dei suoi visitatori dal 9 al 12 maggio . Alessandro Torluccio , direttore generale di Confesercenti Verona, ci svela in esclusiva le novità e le attese per questa nuova edizione .

Sì, quest'anno dal 9 al 12 maggio, in Piazza Bra e lungo via Roma, si svolgerà la ventiduesima edizione delle Piazze dei Sapori, arricchita da molte novità. Manteniamo il format apprezzato negli anni precedenti, ma con aggiunte significative che valorizzano sia la promozione turistica che quella sociale.

L'anno scorso abbiamo iniziato a integrare elementi di promozione sociale all'interno dell'evento, un'iniziativa che continueremo quest'anno. Via Roma diventerà un hub di promozione, dove il food si coniuga con progetti di rilevanza sociale. In Piazza Bra, invece, il Liston del Gusto ospiterà la mostra mercato, mentre un padiglione sarà dedicato a eventi culinari, culturali e teatrali, pensati anche per i più piccoli, dove "mettere le mani in pasta". Nei giardini, poi, verranno proposte degustazioni di alimenti e bevande provenienti da tutta Italia.