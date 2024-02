Supermercati Tosano, installati oltre 4.400 panelli fotovoltaici a Montecchio e a Cerea

Supermercati Tosano prosegue la sua strada verso la sostenibilità. Recentemente, ha portato a termine l'installazione di oltre 4.400 pannelli fotovoltaici in due centri logistici di proprietà , segnando un significativo passo avanti nella propria strategia di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con BayWa r.e. Power Solutions e Manni Energy , sottolinea l'impegno del gruppo nella riduzione delle emissioni di CO2 e nella promozione di un uso consapevole dell'energia.

Gli impianti fotovoltaici, situati sui tetti di un punto vendita a Montecchio (VI) e di un centro logistico a Cerea (VR), rappresentano una potenza complessiva di oltre 2,4MW , espandendo la capacità del parco fotovoltaico di Supermercati Tosano a più di 3,6 MW . Questo sviluppo è previsto per ridurre le emissioni annuali di oltre 1.200 tonnellate di CO2 , contribuendo significativamente alla lotta contro il cambiamento climatico.

BayWa r.e. Power Solutions ha giocato un ruolo chiave nella fornitura e installazione degli impianti, mentre Manni Energy si occuperà della loro manutenzione e della gestione tramite la piattaforma digitale MEvision . Quest'ultima permette il monitoraggio in tempo reale delle performance degli impianti e l'individuazione precoce di eventuali anomalie.

Con una produzione di energia verde che raggiunge il 100% al centro logistico di Cerea e il 90% al punto vendita di Montecchio, Supermercati Tosano dimostra un impegno concreto verso l'indipendenza energetica e la sostenibilità ambientale . L'energia in eccedenza, oltre 600.000 kWh all'anno, verrà inoltre immessa nella rete elettrica, contribuendo ulteriormente alla diffusione delle energie rinnovabili.

Helmut Leiter, Head of Sales di BayWa r.e. Power Solutions, e Luca Tosi, Head of Renewables Division di Manni Energy, hanno espresso grande soddisfazione per il successo del progetto, evidenziando l'importanza della collaborazione e dell'innovazione nel campo delle energie rinnovabili.