Infrastrutture. D'Agostino: «L'Europa e l'Italia devono acquistare porti esteri»

In occasione dell'evento "Le priorità infrastrutturali del mondo economico per un Veneto più competitivo" tenutosi oggi presso la Camera di commercio di Verona , organizzato da Unioncamere del Veneto con il supporto di Uniontrasporti , abbiamo avuto incontrato Zeno D'Agostino , presidente dell' European Sea Ports Organisation (ESPO) e dello scalo portuale di Trieste. Durante l'incontro, D'Agostino ha condiviso la sua visione sull'importanza strategica dei porti nell'economia quotidiana e sull'essenziale ruolo che questi giocano nel contesto della globalizzazione e della logistica internazionale.

Presidente D'Agostino, oggi parliamo di infrastrutture e in particolare di porti, un tema che fino a poco tempo fa sembrava non ricevere l'attenzione merita dall'opinione pubblica. Qual è la sua opinione al riguardo?

Venezia e Verona in Veneto avranno un ruolo chiave, come centri logistici, nella ricostruzione dell'Ucraina. Un ruolo che appartiene anche al porto di Trieste.

Nel momento in cui è iniziata la guerra, abbiamo avvertito immediatamente la responsabilità di agire, organizzando treni tra Trieste e Odessa per trasportare merci bloccate, nonostante i rischi associati. Questa è stata una grande opportunità per mostrare il nostro supporto, ma anche per sfruttare le potenziali opportunità commerciali che questa situazione ha portato.