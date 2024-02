L’imprenditoria incontra il mondo della scuola con Confimi Apindustria Verona

Dodici realtà imprenditoriali; quattro ospiti che spaziano dal mondo dello sport a quello della musica e della comunicazione; quattro scuole e centinaia di studenti. Sono i numeri della quarta edizione degli incontri di orientamento promossi dal Distretto di Legnago di Confimi Apindustria Verona, in collaborazione con la multinazionale italiana del lavoro GiGroup, per favorire il dialogo tra gli studenti che frequentano le scuole superiori e il mondo dell’occupazione. Anche quest’anno, ad aderire al ciclo di eventi PCTO: “Accorciamo le distanze. L’imprenditore torna a scuola” sono licei, istituti tecnici e professionali che spaziano tra Legnago, Cerea e Isola della Scala. Gli eventi sono riconosciuti come Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

«Vogliamo continuare a proporre ai ragazzi l’esperienza di imprenditori e ospiti che hanno saputo conciliare passione e professione, per dimostrare loro che l’impegno e la determinazione fanno la differenza nel percorso di crescita professionale e umana di ciascuno e che la rosa di opportunità che hanno davanti è molto ampia e variegata», spiega Patrizia Aquironi, presidente del Distretto di Legnago di Confimi Apindustria Verona e referente del progetto, nell’organizzazione del quale è affiancata da Silvia Lovato, Simona Martini e Maria Carlesi nel consiglio direttivo del distretto legnaghese.

«È importante avvicinare il mondo dell’impresa a quello della scuola e far conoscere le realtà aziendali di cui il nostro territorio è ricco. Per questo ringraziamo i nostri imprenditori e gli ospiti che hanno deciso con noi di tornare tra i banchi di scuola per raccontarsi».

Si inizia il 27 febbraio presso l’Istituto statale “Leonardo Da Vinci” di Cerea con la partecipazione delle aziende Ono Exponential Farming, Italsicurezza e Mancini; ospite dell’evento è Andrea Pesenato, pilota acrobatico campione di acrobazia aerea a motore.

Si continua il 5 marzo coinvolgendo Istituto professionale “Stefani-Bentegodi” ed Enaip presso il Palariso di Isola della Scala: a presentarsi ai ragazzi sono le imprese Cantine Le Carezze, Gagliano Marcati e Pasticceria Perbellini Ernesto; ospite della mattinata è il giornalista e storyteller Stefano Cantiero.

L’appuntamento successivo è il 12 marzo, presso il Liceo statale “L. Cotta” di Legnago con la presenza anche dell’Istituto Minghetti, dove si alternano le testimonianze delle aziende Net Strategy, Belluzzo International Partners e Martini Mobili; ospite dell’evento è Federico Melotto, presidente della Fondazione Teatro Salieri.

Il ciclo di incontri si chiude il 19 marzo presso l’Istituto “Silva-Ricci” di Legnago, con la partecipazione di Enaip e la presentazione delle aziende Mgm, Officine Airaghi e Tecnocurve; protagonista è la squadra di pallavolo di Cerea, con la presenza del dirigente Luigi Gobbetti e del capitano Marika Tollini.