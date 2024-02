Fedrigoni rafforza la sua posizione nel mercato del Nord America

Il Gruppo Fedrigoni, leader globale nella produzione di carte speciali, materiali autoadesivi e soluzioni RFID, annuncia un importante passo avanti nella sua espansione nel mercato nordamericano attraverso l'acquisizione di alcuni asset di Mohawk Fine Papers, Inc. Questa operazione, che segue una partnership industriale avviata a settembre 2022, segna la terza acquisizione dell'anno per Fedrigoni e rafforza significativamente la sua posizione nel settore delle carte pregiate in Nord America.

L'acquisizione è stata realizzata tramite una NewCo, creata appositamente da Fedrigoni, per prendere il controllo degli asset di Mohawk in un contesto di difficoltà finanziarie per l'azienda americana. La transazione assicura la continuità lavorativa per la maggior parte dei dipendenti e la preservazione delle attività industriali e delle relazioni commerciali di Mohawk, liberando la nuova società da precedenti debiti.

Mohawk, azienda a conduzione familiare fondata nel 1931, è nota per la produzione di carte speciali di alta qualità utilizzate da designer, brand e stampatori. La sua integrazione nel Gruppo Fedrigoni consente non solo di estendere la distribuzione di prodotti di alta gamma in Nord America ma anche di promuovere le carte speciali Mohawk su scala internazionale.

Marco Nespolo, Amministratore Delegato di Fedrigoni, sottolinea l'importanza strategica dell'operazione: «Questa acquisizione rappresenta un passo significativo per rafforzare la nostra offerta di prodotti premium nel mercato statunitense e sostenere le strategie di nearshoring dei nostri clienti, riducendo l'impatto ambientale e minimizzando i rischi di interruzione della supply chain».