Sicurezza sul lavoro. ANCE: «Intensificare i controlli»

In un periodo segnato da intensi controlli e da una crescente attenzione mediatica sulla sicurezza nei cantieri, Carlo Trestini, Presidente di ANCE Verona e Vicepresidente ANCE Nazionale, ha espresso la sua posizione in merito alla necessità di rafforzare la cultura della sicurezza nel settore edilizio senza ricorrere a nuove normative, ma piuttosto attraverso un incremento dei controlli e l’introduzione di incentivi per le imprese che dimostrano virtuosità e impegno nella formazione dei propri lavoratori.

Sottolineando la pericolosità intrinseca del settore edilizio, equiparabile solo a quello agricolo in termini di rischio di incidenti sul lavoro, Trestini ha messo in evidenza come ogni cantiere presenti sfide uniche e complesse, rendendo fondamentale un approccio personalizzato alla sicurezza. Ha poi evidenziato il ruolo cruciale dei controlli e della qualificazione delle imprese, soprattutto in un contesto in cui le regole per i lavori privati rimangono meno stringenti rispetto a quelli pubblici.

ANCE Verona si pone in prima linea nella promozione della sicurezza, sostenendo iniziative come il registro White List, che certifica le imprese in regola con i requisiti di sicurezza e trasparenza, e valorizzando il lavoro dei centri di formazione e sicurezza che offrono consulenze e indirizzano le società costruttrici verso le pratiche più sicure e conformi.