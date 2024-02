Mercato immobiliare, a Verona la contrazione arriva al 10,05%

Nel contesto di un mercato immobiliare in frenata a livello nazionale , i dati provenienti da Verona evidenziano una tendenza simile , ma con particolarità che meritano un'analisi approfondita. Secondo l'ultima indagine dell'Ufficio Studi Tecnocasa, basata sui dati forniti dall'Agenzia delle Entrate p er i primi nove mesi del 2023, in Italia si è registrata una diminuzione dell'11,8% nelle compravendite abitative rispetto allo stesso periodo del 2022, con una stima di chiusura dell'anno a 680 mila unità.

Nel dettaglio, Verona città ha visto una contrazione del 10,05% nelle compravendite, passando da 2860,48 nel 2022 a 2573,07 nel 2023. Ancora più marcata è la flessione in provincia, dove il calo raggiunge il 13,89%, con le compravendite che scendono da 7374,23 a 6349,72. Questi dati riflettono non solo il rallentamento generale del mercato ma sottolineano anche come le aree meno centrali stiano risentendo in misura maggiore di questa tendenza.