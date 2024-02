Immobili commerciali e industriali, il mercato a Verona è effervescente

Il mercato immobiliare di Verona si conferma in grande fermento , con una particolare enfasi sul settore degli immobili industriali e commerciali che riflette le tendenze di un'economia locale in continua evoluzione. Dati recenti rilasciati dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa mettono in luce il dinamismo del mercato nella città di Verona e nella sua provincia , con specifici settori che emergono come protagonisti del panorama immobiliare.

Il settore logistico si distingue per la sua vivacità, beneficiando di una posizione geografica strategica che rende Verona e il suo hinterland punti nevralgici per aziende nazionali e internazionali. La presenza di realtà consolidate nel campo della logistica ha generato una domanda costante di capannoni, soprattutto in prossimità delle principali arterie di comunicazione come l'autostrada A22, dove si è sviluppato un importante polo logistico che include giganti dell'e-commerce e della distribuzione come Zalando, Amazon, Aldi e Honda. Nonostante questo, la città affronta una sfida legata alla scarsità dell'offerta, con pochi piani di sviluppo attuati dal 2008 e una limitata attenzione agli interventi di riqualificazione.

Parallelamente, il ritorno del turismo ha incentivato una ripresa significativa delle attività commerciali, in particolare nel settore della ristorazione. La città di Verona, con i suoi flussi turistici di rilievo, ha registrato una forte domanda di negozi, specialmente nelle vie di maggior passaggio come via Mazzini, via Cappello, corso Porta Borsari e Piazza delle Erbe, dove i canoni di locazione raggiungono cifre importanti, sostenibili principalmente da brand di lusso. Tuttavia, questa rinascita commerciale non si limita alle sole vie centrali; anche le zone limitrofe al centro storico e i quartieri più distanti come Valverde, Cittadella e San Zeno stanno vivendo una fase di rinnovamento, con l'apertura di nuove attività di servizi, ristorazione e somministrazione, grazie anche all'adattabilità degli imprenditori locali alle nuove esigenze del mercato.

Sul fronte degli uffici, Verona mostra una tendenza verso la decentralizzazione, con una minore richiesta di spazi nel centro città a causa dell'assenza di parcheggi e delle restrizioni della ZTL. Le aziende prediligono i centri direzionali situati in prossimità delle uscite autostradali o nei quartieri periferici, dove possono beneficiare di maggiori spazi a costi contenuti e di una maggiore facilità di accesso.