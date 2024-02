Marmo, sottoscritto un accordo tra Università di Verona e l’Isim

Alla presenza dei rappresentanti istituzionali , del mondo accademico e delle principali aziende del settore , il prorettore dell'Università di Verona, Diego Begalli, e il presidente dell'Isim, Paolo Marone, hanno firmato un documento che sancisce l'impegno congiunto verso la ricerca e lo sviluppo nel settore lapideo, con un occhio di riguardo per l'economia circolare. L' obiettivo primario è la realizzazione di processi e prodotti innovativi che abbiano un impatto positivo sulla sostenibilità ambientale e socioeconomica, con benefici che si estenderanno ben oltre i confini territoriali.

Il primo progetto su cui si concentrerà questa partnership è il Verona Zsw, Zero Stone Waste, ambizioso programma che mira a trasformare i rifiuti della lavorazione di marmo e granito in risorse, riducendo i consumi energetici e le emissioni di CO2. Questa iniziativa si avvale dell'esperienza maturata nell'ambito del progetto europeo "Life" e punta a diventare il primo centro mondiale di ricerca applicata per la valorizzazione dei derivati della lavorazione lapidea.