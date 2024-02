Cristiano Perale confermato alla presidenza di ITS Red Academy

ITS Red Academy, il rinomato istituto di formazione post-diploma, conferma Cristiano Perale alla sua presidenza per i prossimi tre anni. Insieme a lui, viene rinnovato anche il Consiglio di Amministrazione, che vedrà la partecipazione di rappresentanti da prestigiose istituzioni pubbliche, enti di formazione, istituti superiori e associazioni di categoria del Veneto. La nomina del nuovo direttore, l'ingegnere Maurizio Casarin, completa la squadra alla guida di ITS Red.

Situata a Verona, l'ITS Red Academy offre corsi altamente specializzati quali Building Manager, Energy Manager 4.0 e Design Manager, distinguendosi per la sua eccellenza formativa. Con l'obiettivo di potenziare ulteriormente l'offerta didattica e incentivare lo sviluppo di nuovi percorsi formativi nel settore industriale delle costruzioni, ITS Red si appresta a realizzare un nuovo hub formativo a Padova.

L'investimento previsto per la costruzione di questo centro all'avanguardia ammonta a 8 milioni di euro, fondi derivanti sia dal PNRR che da risorse finanziarie della Fondazione. Il presidente Perale ha espresso gratitudine per il rinnovato incarico e ha sottolineato l'importanza del progetto per il futuro dell'ITS Red Academy: «Abbiamo di fronte un triennio di lavoro molto intenso. La nuova sede, che prevediamo di concludere entro settembre 2025, rappresenta un passo avanti significativo per l'evoluzione della nostra offerta formativa e per l'incremento degli studenti».