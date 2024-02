Uber sbarca a Verona con il servizio Uber Black e Uber Van

L'applicazione di mobilità presente in oltre 10mila città nel mondo arriva in Veneto: da oggi infatti sono disponibili i servizi di mobilità Uber Black, Van e Taxi in diverse città della regione, a partire da Venezia (Mestre), Vicenza, Padova, Treviso, Verona e San Donà.

Dopo Milano, Roma, Bologna, Torino, Napoli, Firenze, Palermo, Catania, Cagliari e Olbia, Uber prosegue il proprio piano di espansione sul territorio nazionale estendendo il servizio, operato da NCC e Taxi, nelle principali località venete, con l'obiettivo raggiungere ulteriori città nella regione in futuro.

In tutta la regione, e a partire da Treviso, Verona, Venezia (Mestre) e Padova sarà attivo il servizio Black - e Uber Van con vetture in grado di ospitare fino a 6 passeggeri - operato da operatori NCC, e quindi ora disponibile in 11 città italiane. Inoltre, grazie alla partnership con il consorzio IT Taxi, a Venezia (Mestre), Vicenza, Padova e San Donà sarà disponibile il servizio Taxi, e quindi ora disponibile in 10 città italiane.

«L’arrivo dei nostri servizi Black, Van e Taxi nella regione permette di offrire nuove opportunità di spostamento per rendere la mobilità urbana nelle città venete più efficiente per tutti, cittadini e turisti - ha commentato Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia -. Siamo determinati a essere un vero partner per tutti gli operatori del settore, NCC e taxi, in tutta Italia e siamo entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo di fiducia e cooperazione con tutti anche qui in Veneto, che rappresenta una delle locomotive economiche e una delle maggiori località turistiche del nostro paese».

L’arrivo di Uber in Veneto offre un’ulteriore opzione di mobilità sia per gli utenti nazionali che internazionali. Con 150 milioni di utenti attivi in tutto il mondo, l’app Uber porta valore all’intero sistema dei trasporti, soprattutto in una regione come il Veneto, che riveste un ruolo fondamentale sia in termini di tessuto imprenditoriale che in ambito turistico per il paese. Benché non fosse ancora disponibile il servizio, nel corso del 2023, l’app di Uber è stata aperta nella regione oltre 40mila volte per richiedere una corsa, dimostrando così l’interesse dei Veneti verso un sistema di mobilità innovativo ed efficiente.

Uber Black: caratteristiche del servizio

Il servizio Uber Black - e Uber Van con vetture in grado di ospitare fino a 6 posti - è operato da operatori NCC e gli utenti dell'app Uber beneficiano di diverse funzionalità, come la possibilità di avere informazioni sull’autista, il modello dell’auto e conoscere il prezzo della corsa in anticipo, dividere il costo della corsa, visualizzare il percorso del proprio spostamento e, grazie al sistema di anonimizzazione, passeggeri e autisti possono mettersi in contatto telefonicamente o via chat senza condividere il proprio numero di telefono, oltre alla possibilità di accedere al toolkit di sicurezza di Uber e ottenere assistenza in caso di bisogno. Oltre al comfort e l’eleganza delle berline nere, Uber Black fornisce ai passeggeri la possibilità di selezionare le proprie preferenze in anticipo per quanto riguarda i bagagli da portare a bordo, le modalità di conversazione con l’autista e la temperatura interna al veicolo.

Di recente, infine, sono state aggiunte al servizio ulteriori funzionalità quali Reserve, con la possibilità di riservare un viaggio fino a 30 giorni prima, e Guest Ride, ovvero la possibilità di prenotare una macchina per un conoscente, parente o amico.

Uber e It Taxi: caratteristiche del servizio

Grazie all'accordo siglato nel maggio del 2022 tra Uber e IT Taxi, il servizio taxi è operato da taxi delle cooperative e radiotaxi affiliati al consorzio. Per richiedere una corsa basta inserire la destinazione direttamente dall’app Uber e scegliere il prodotto Taxi, per essere abbinati a un autista della piattaforma It Taxi. Da quel momento sarà possibile monitorare l’arrivo dell’auto sulla mappa e aspettare al punto di prelievo, appena sarà nelle vicinanze. Un passaggio importante, prima di salire a bordo, consiste nel verificare che i dettagli della corsa (autista, modello dell'auto e numero di targa) corrispondano alle informazioni mostrate nell'app. Una volta giunti a destinazione, il pagamento sarà semplice e avverrà direttamente attraverso la app. Infine sarà possibile valutare la corsa, per condividere il proprio parere sul servizio appena effettuato. Il servizio taxi nelle diverse città venete è operato dalle seguente cooperative e radiotaxi: