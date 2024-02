Sicurezza sul lavoro, sindacati e lavoratori in protesta davanti alla Prefettura

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 febbraio , Piazza dei Signori a Verona si è trasformata in palcoscenico di una significativa manifestazione per la sicurezza sul lavoro . Davanti alla Prefettura , alle ore 17:00, si è svolto un presidio organizzato dalle categorie sindacali dei metalmeccanici e dei lavoratori edili di Fiom, Uilm, Fillea, Feneal di CGIL e UIL Verona . Questo evento è stato il culmine di una giornata segnata dalla proclamazione di uno sciopero nazionale di due ore a fine turno , risposta immediata alla recente tragedia che ha colpito il cuore dell'Italia, con la p erdita di cinque operai in un cantiere a Firenze.

L'iniziativa è nata dalla crescente preoccupazione per le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro , una problematica resa ancora più urgente dalla deregolamentazione delle norme sugli appalti. La complessità nel controllo dei cantieri, aggravata dalla diffusione dei subappalti, ha sollevato serie questioni sulla trasparenza e sulle condizioni in cui operano i lavoratori.

La scelta di Verona come epicentro di questa iniziativa non è stata casuale. Situata in una regione che registra un numero allarmante di infortuni mortali, la città simboleggia la lotta contro una situazione di pericolo costante per i lavoratori, rendendo ogni tragica perdita un dolore profondamente sentito da tutta la comunità.