Parco Naturale Regionale della Lessinia, il Presidente Menegazzi si è dimesso

Con una decisione improvvisa che ha provocato uno scossone all'interno del Parco Naturale Regionale della Lessinia , il Presidente Giuliano Menegazzi ha annunciato oggi le proprie dimissioni. L a notizia, ufficializzata attraverso una nota formale indirizzata alla presidenza della Regione Veneto , segna la fine di un periodo di quasi tre anni caratterizzato da importanti traguardi per l'ente parco.

Nella sua dichiarazione, Menegazzi ha evidenziato come i recenti sviluppi abbiano reso insostenibile la prosecuzione del suo lavoro. «Non esistono più i presupposti necessari a portare avanti il lavoro e a procedere con quanto fino ad oggi svolto» ha dichiarato, sottolineando l'importanza dei passi compiuti sotto la sua guida per l'istituzione e il rafforzamento dell'ente.