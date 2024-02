IRCCS di Negrar, riferimento mondiale sulla radioterapia di ultra-precisione

La scelta dell'IRCCS "Sacro Cuore Don Calabria" di Negrar per questo incontro sottolinea il ruolo pionieristico dell'istituto nell'adozione di Unity , che dal 2019 ha permesso di trattare i pazienti con un livello senza precedenti di precisione e sicurezza. L'evento, che ha visto la partecipazione di 120 iscritti, tra cui 45 stranieri , dimostra l'importanza della collaborazione internazionale nel campo della ricerca oncologica e della terapia radioterapica.

Il simposio ha anche offerto l'opportunità di discutere casi trattati in altre strutture di eccellenza, come il Centro Medico Universitario di Utrecht e l'Università dell'Iowa, confermando il ruolo di Unity nella definizione di nuovi standard di cura per i pazienti oncologici. La partecipazione di relatori di calibro internazionale, tra cui il professor Martijn Intven e la professoressa Michela Buglione, ha arricchito le sessioni di discussione e condivisione di conoscenze.