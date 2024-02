Gli Gnocchi della Lessinia protagonisti alla Fiera Agri e Slow Travel Expo

La Lessinia ha catturato l'attenzione dei visitatori alla Fiera dei Territori – Agri Travel & Slow Travel Expo di Bergamo, tenutasi dal 16 al 18 febbraio, consolidandosi come destinazione di eccellenza per il turismo lento e sostenibile. Grazie alla collaborazione con Destination Verona & Garda Foundation, la presenza di Destinazione Lessinia ha offerto una vetrina privilegiata per promuovere le bellezze naturali e le delizie culinarie della montagna veronese, raccogliendo ammirazione da oltre 23mila visitatori, tra cui molti provenienti dall'estero.