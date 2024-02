51 istituti scolastici veneti e oltre 1000 studenti e studentesse a scuola di finanza

La seconda fase di Educashon , l'innovativo percorso di educazione e formazione finanziaria promosso dalla Federazione del Nordest delle Bcc ( Gruppo Cassa Centrale Banca S.p.A. ) e dalla Federazione Veneta ( Gruppo Iccrea Banca S.p.A ), entra nel vivo , portando gli studenti veneti direttamente all'interno delle banche associate per un'immersione totale nel mondo della finanza . Questa iniziativa coinvolge 51 scuole del Veneto e oltre 1000 studenti , dimostrando un forte impegno verso l'educazione finanziaria dei giovani.

Educashon si pone come un progetto pionieristico nel panorama dell'educazione finanziaria , rivolgendosi specificamente agli studenti delle scuole superiori del territorio. Organizzato in collaborazione con le principali federazioni delle Bcc del Nord Est e del Veneto, il progetto vanta il sostegno di prestigiose istituzioni quali Irecoop Veneto, l'Università di Padova e Feduf-Abi.

Con lezioni iniziate già a ottobre, il programma prevede un approccio pratico e diretto, offrendo agli studenti del triennio l'opportunità di apprendere attraverso percorsi PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). La fase due del progetto si distingue per l'esperienza unica offerta agli studenti, che li vede protagonisti di 33 appuntamenti nelle sedi direzionali e filiali delle BCC associate, dove possono interagire direttamente con presidenti, direttori e responsabili marketing.