Mutui, pesa ancora l'inflazione, ma buone le prospettive per il 2024

Il 2023 ha segnato un periodo di sfide per il mercato dei mutui, con una contrazione delle erogazioni tra il 24% e il 30%, come affermato da Renato Landoni, Presidente di Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa. Questa tendenza riflette le complessità dell'ambiente economico nell'area Euro, influenzato dalle decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) di aumentare i tassi di interesse per contrastare un'insolita accelerazione dell'inflazione.