Studenti dell'Università di Verona ospiti di Solaris, leader nel biotech

Una giornata all'insegna dell'innovazione e della formazione. E' quella che si è svolta presso la sede di Solaris in Via V. Bachelet, 58, a Porto Mantovano (MN) negli scorsi giorni. L'azienda ha aperto le sue porte agli studenti universitari di Verona, offrendo un'occasione unica per immergersi nel settore biotecnologico. L'evento ha segnato la prima iniziativa Open Day rivolta a coloro che rappresentano il futuro del biotech.

Fondata nel 2002, Solaris si è distinta come un leader e l'unica azienda italiana nel suo settore, specializzata nella produzione di soluzioni biotech avanzate per la creazione di vaccini, resine, biocarburanti, e proteine coltivate. L'evento è stato realizzato in collaborazione con IAAS ASA Verona, un'associazione di studenti dell'Università di Verona impegnati nello studio delle biotecnologie agrarie.

La giornata ha avuto inizio con una presentazione approfondita di Solaris, della sua storia e delle sue innovazioni di prodotto, seguita da una panoramica del reparto Solaris Filtration, dove sono stati illustrati i vari tipi di filtrazione e i relativi prodotti. Gli studenti hanno in seguito visitato i siti produttivi dell'azienda, dove hanno potuto osservare da vicino i bioreattori, assistere a test di funzionamento e sperimentare l'utilizzo del software proprietario Leonardo.

L'Open Day si è rivelato un'opportunità preziosa per gli studenti, permettendo loro di interfacciarsi direttamente con i professionisti del settore e di approfondire la propria conoscenza sulle biotecnologie applicate. Camilla Gobbi, responsabile Marketing di Solaris, ha espresso grande soddisfazione per l'interesse e la preparazione degli studenti: «È stata una bella occasione per condividere le nostre conoscenze e discutere insieme delle potenzialità del nostro settore».