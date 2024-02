Gruppo Bauli, Luca Romano è il nuovo CFO

Il Gruppo Bauli, riferimento nazionale dell'industria dolciaria e ambasciatore del Made in Italy nel mondo, ha annunciato l'ingresso di Luca Romano nel ruolo di Group Chief Financial Officer, a partire dal 1° febbraio. La nomina di Romano segna un momento significativo per l'azienda veronese, che punta a rafforzare ulteriormente la propria squadra manageriale in vista di una fase di accelerazione del proprio percorso di crescita, tanto sul mercato nazionale quanto su quelli internazionali.

Con una carriera internazionale di spicco nel settore della finanza e del controllo di gestione, maturata in aziende leader nel settore food & beverage, Romano porta con sé un bagaglio di esperienze e competenze che promettono di essere un valore aggiunto per il Gruppo Bauli. Laureatosi in economia e commercio presso l'Università Bocconi di Milano, ha iniziato il suo percorso professionale in Unilever nel 2001, per poi assumere ruoli di crescente responsabilità in PepsiCo. Italia e Campari, dove ha ricoperto la posizione di Senior Director Finance in Giamaica, CFO Americas e Direttore Generale di Campari Russia.

La sua esperienza globale nel settore finanziario sarà fondamentale per guidare la strategia finanziaria del Gruppo Bauli, con l'obiettivo di sostenere l'espansione aziendale e consolidare ulteriormente la presenza dell'azienda sui mercati esteri.

«Sono orgoglioso di accogliere nel nostro team un manager del calibro di Luca Romano, la cui esperienza in contesti industriali internazionali e complessi rappresenta una risorsa preziosa per il nostro Gruppo» ha commentato Fabio Di Giammarco, Amministratore Delegato del Gruppo Bauli. «La sua integrazione nel nostro management team di alto profilo è un passo fondamentale verso la realizzazione dei nostri ambiziosi obiettivi di crescita, in Italia e all'estero».