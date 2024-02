Verona, inaugurato un nuovo Centro di Riuso Creativo del Comune

Il Comune di Verona ha inaugurato oggi la nuova sede del Centro di Riuso Creativo, un'iniziativa pionieristica che promuove l'economia circolare e la creatività, fornendo materiali di scarto gratuitamente a cittadini attivi, scuole e associazioni no profit per i loro progetti. Situato in via Campo Marzo, lo spazio di 300 metri quadrati su due piani diventa un punto di riferimento per chi cerca di dare nuova vita a tessuti, plastica, cartone e molti altri materiali.

L'emporio, che apre al pubblico due pomeriggi a settimana, offre non solo accesso gratuito a una vasta gamma di materiali di scarto, ma anche attività di consulenza per aiutare a trasformare idee creative in progetti concreti. La nuova sede si aggiunge allo spazio del Centro di Riuso Creativo in via Mura Gallieno, con un focus particolare sui laboratori scolastici.

Grazie alla generosità di circa cinquanta associazioni locali, l'emporio si rifornisce di materiali produttivi in eccesso, abbracciando pienamente i principi dell'economia circolare e dimostrando come il riuso possa essere un motore di innovazione e sostenibilità. Anche l'arredo dell'emporio, donato da Coin e reinventato per adattarsi allo spazio, è un esempio di come gli oggetti possano trovare una seconda vita.

Durante i giorni di apertura, il lunedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.00, i visitatori possono non solo ritirare i materiali di cui hanno bisogno ma anche ricevere consulenza da funzionari comunali e volontari delle associazioni. Questo servizio mira a incoraggiare la condivisione di conoscenze e competenze tra i membri della comunità, stimolando la realizzazione di progetti innovativi e sostenibili.