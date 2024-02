Fotovoltaico, nel 2023 è boom di potenza installata. Anche in Veneto

Il settore del fotovoltaico in Italia ha vissuto un anno record nel 2023, con una crescita senza precedenti che ha visto la potenza installata più che raddoppiare rispetto all'anno precedente. Con 1.594.974 impianti connessi e una potenza totale di 30,28 GW, il settore fotovoltaico nazionale si è consolidato come uno dei pilastri della transizione energetica del Paese. In questo contesto di crescita esponenziale, il Veneto emerge come una delle regioni leader, avendo superato la soglia dei 3 GW di potenza connessa cumulata, posizionandosi subito dietro alla Lombardia.

La Lombardia si conferma al primo posto con oltre 4 GW di potenza connessa, ma il Veneto, con i suoi 3,16 GW, non è lontano, evidenziando l'impegno della regione nello sviluppo delle energie rinnovabili. Questo dato è particolarmente significativo per il nostro territorio, considerando l'importanza strategica dell'energia pulita per l'economia locale e per la sostenibilità ambientale.

Il 2023 ha segnato un anno di forte accelerazione per il fotovoltaico, con un aumento del 85% nella numerosità degli impianti collegati e un incremento del 111% nella potenza connessa rispetto al 2022. La spinta principale dietro questa espansione è stata data dal settore residenziale e dal settore commerciale e industriale (C&I), che insieme hanno contribuito a un significativo aumento della potenza fotovoltaica installata.

Due fattori chiave hanno alimentato questa crescita: il meccanismo del Superbonus e l'aumento dei prezzi dell'energia. Quest'ultimo, in particolare, ha spinto molte aziende a investire nel fotovoltaico, riconoscendo i vantaggi di una fonte energetica che garantisce stabilità dei prezzi a lungo termine e offre una protezione contro future fluttuazioni del mercato energetico.

Anche il settore dei grandi impianti (utility scale) ha registrato una crescita significativa, con un picco di connessioni negli ultimi mesi del 2023. Questo trend indica che il fotovoltaico di grande scala potrebbe rappresentare un'area di sviluppo costante nei prossimi anni, con oltre 12 GW di grandi impianti autorizzati dal 2019 al 2023, di cui oltre due terzi non sono ancora in costruzione.