Corso gratuito di carpenteria metallica al CFP di Zevio

Al via le iscrizioni al Corso gratuito per operatore di carpenteria metallica al CFP di Zevio. Il progetto, sostenuto dal Programma Regionale Veneto Fondo Sociale Europeo Plus (PR Veneto FSE+) 2021-2027, rientra nelle attività promosse dal Patto Territoriale per il Lavoro “Fascia sud est Veronese”, di cui San Giovanni Lupatoto è capofila. Possono iscriversi anche i residenti nei comuni di San Martino BA, Buttapietra, Castel d'Azzano e Zevio.

Il corso è organizzato da Unione Servizi soc. Cooperativa, è rivolto 10 persone, disoccupate, e si terrà nella Scuola Formazione Professionale di Zevio.

Per candidarsi è necessario inviare entro venerdi 1° marzo all’indirizzo mail info@unioneservizi-cooperativa.it la seguente documentazione: Curriculum vitae, copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità, copia del codice fiscale, Dichiarazione di disoccupazione, Indicazione se beneficiari o no di prestazioni di sostegno al reddito (ASPI– Mini ASPI-NASPI-ASDI) o Reddito di Cittadinanza.

Per far parte del gruppo è necessario partecipare alla selezione che si terrà lunedì 4 marzo alle ore 10:00 allo Sportello Lavoro di Zevio, in Via Aldo Moro, 40. La selezione punterà a valutare i requisiti, la motivazione e il curriculum dei candidati.

«Fa piacere, come comune capofila del Patto Territoriale per il Lavoro “Fascia sud est Veronese”, vedere concretizzarsi questo corso gratuito per disoccupati – spiega l’assessore alle politiche del Lavoro Maurizio Simonato – grazie all’organizzazione di Unioni Servizi. L’industria metalmeccanica è un settore in forte crescita (+18%), mentre, come segnalano anche gli sportelli lavoro del territorio, le imprese incontrano difficoltà nel reperimento di personale con competenze congrue con l’attuale evoluzione del sistema produttivo. Quindi il progetto cercherà di dare una risposta concreta ai lavoratori che vogliono essere reimpiegati e alle imprese del territorio, fornendo persone qualificate».

Il Corso si articola in:

due ore di orientamento di gruppo;

6 ore di orientamento specialistico individuale;

80 ore di formazione in aula/laboratorio per operatore di carpenteria metallica;

20 ore di formazione per le competenze digitali;

320 ore (2 mesi) di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo;

2 ore di valutazione degli apprendimenti.

Al termine del progetto e dopo il superamento della prova finale di accertamento delle competenze, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze acquisite. Per i destinatari dell’iniziativa è prevista l’erogazione di un’indennità, esclusivamente per l’attività di tirocinio, pari a € 450,00 lordi/mese, che sarà riconosciuta solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore mensile. La frequenza al corso è obbligatoria.

Maggiori informazioni: info@unioneservizi-cooperativa.it