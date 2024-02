Mazzucco: «Otto anni laboriosi, ma soddisfacenti». E al futuro presidente consiglia competenza e autonomia

Crisi economiche a ripetizione, una grave emergenza ambientale, drammatici conflitti, pandemie, squilibri sociali quasi ovunque. Una situazione che rende difficile pensare a un futuro sereno. Ma è quello che le fondazioni bancarie come Cariverona si sforzano di fare per sostenere il territorio da cui traggono origine e riferimento. Il loro ruolo discende sì da un mandato formale, ma è anche il segno che contribuire allo sviluppo e al futuro è un'eredità che richiede attenzione e disciplina perché i frutti del passato non vadano dispersi. E con la bonomia e insieme il rigore che ne ha fatto in passato un rinomato cardiochirurgo, da qualche anno il presidente di Fondazione Cariverona Alessandro Mazzucco tiene idealmente in una mano un ramoscello d'ulivo e nell'altra un bisturi: per seminare appena possibile e per potare quando serve. Al Teatro Ristori ha dato appuntamento alla società e alle istituzioni per parlare del "Futuro che SìAmo: risultati e prospettive" di questi suoi otto anni. E di un bilancio che nei numeri e nelle iniziative va considerato senza dubbio positivo. Un'occasione per riflettere sul ruolo che Fondazione ha interpretato (e come) in questi otto anni e per ragionare sulle prospettive.

«Sono stati otto anni laboriosi ma di grande soddisfazione», ha esordito. "Oggi siamo la seconda fondazione bancaria in Italia per patrimonio, nonostante momenti difficili in cui abbiamo avuto la necessità di sostenere e riqualificare il territorio, salvaguardando il patrimonio per poterlo sostenere e aiutarlo a svilupparsi. Ora la tendenza si è invertita e i conti sono in equilibrio, una linea di condotta che sono certo non potrà che continuare anche in futuro. Si è modificato anche l'atteggiamento del nostro ruolo istituzionale», ha precisato. «All'inizio rispondevamo in base alle richieste di erogazione che ci arrivavano, poi abbiamo cambiato approccio e scelto il rigore per garantire il nostro supporto nonostante le crisi».

«Vogliamo diventare sempre più un motore per lo sviluppo», ha risposto a una confermando la sua posizione, e cioé «non siamo e non possiamo essere un Bancomat». La nuova strategia consiste nel condividere le linee guida della programmazione con gli stakeholder del territorio, così da poter investire sulla crescita dell'economia senza frammentare i fondi disponibili. Un'Italia divisa, in crisi demografica e che non sa fare sistema non riesce a salire nelle classifiche europee. Il metodo quindi è non rispondere alle richieste ma stabilire i grandi obiettivi da raggiungere, ed erogare i fondi attraverso bandi che consentono sia il controllo che risultati eccellenti.

E alla domanda su come sarà il suo successore, Mazzucco ha chiarito che «il futuro presidente di Fondazione Cariverona dovrebbe innanzitutto condividere questa impostazione. Tanto non credo che i destinatari delle erogazioni perderanno l'abitudine di chiedere fondi per iniziative che interessano solo a loro...», ha lasciato cadere lì con un'olimpica nonchalance. «Al contrario, tutti devono lavorare per la crescita. A definire il mio successore sono secondo me due parole chiave: autonomia e competenza. Il presidente dovrebbe rispondere a chi lo ha eletto, quindi agli organi della Fondazione e non a chi lo ha nominato, di solito gli enti locali che li propongono in propria rappresentanza». Un'eredità che sarà difficile accantonare al momento della scelta.

La parola è passata poi ai tecnici, le figure di riferimento da un lato per l'analisi del mercato finanziario che garantiscono l'equilibrio e la redditività del patrimonio, e dall'altro chi offre la propria competenza nel cucire il tessuto dei territori su una trama di progetti e attività. E quindi Matteo Franchetto, responsabile Finanza della Fondazione e Gestione del patrimonio, con Antonella Ansuini, presidente della commissione Gestione del Patrimonio di ACRI e responsabile Investimenti e gestione finanziaria della Fondazione Cariparo, che hanno parlato di "Gestione del patrimonio: accompagnare la crescita dei territori nel tempo". E a seguire Marta Cenzi, responsabile Area istituzionale di Cariverona e il prof. Stefano Micelli, docente di Economia e gestione delle imprese all'ateneo veneziano di Ca’ Foscari.

In conclusione il direttore generale della Fondazione Filippo Manfredi, entrato nel dettaglio di "Innovazione, competenze, sinergie: un nuovo ruolo a servizio del cambiamento" partendo da numeri di tutto rispetto. Eccone solo alcuni: tra il 1991 e il 2021 sono stati sostenuti oltre 21 mila progetti con erogazioni per circa 1,8 miliardi di euro (370 milioni dal 2016), mentre nel bilancio 2022 spiccano i 25,4 milioni di risorse deliberate, l'attivo patrimoniale e patrimonio netto contabile in sicurezza e i 33,5 milioni di ricavi netti. «Il quadro degli investimenti sul territorio nel 2024 ci consente di garantire risposte aggiornate, adeguate e sostenibili per ciascuno dei temi su cui ci siamo concentrati», ha spiegato il DG: «la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del capitale umano e in particolare dei giovani e la creazione di comunità coese e inclusive».