Il Veneto ha ripreso la sua marcia

Nel suo ultimo aggiornamento, il "Bollettino socio-economico del Veneto - I principali dati congiunturali" evidenzia una serie di tendenze positive per la regione , nonostante le sfide globali. I dati rivelano una crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) dello 0,8% per il 2023 , segno di una resilienza economica notevole. Anche i consumi delle famiglie e gli investimenti fissi lordi mostrano incrementi significativi , rispettivamente dell'1,8% e dello 0,9%.

Il documento analizza vari aspetti dell'economia regionale, mettendo in luce come, nonostante un contesto di inflazione elevata degli ultimi anni, si stia assistendo a una progressiva attenuazione dell'inflazione per quasi tutte le categorie di spesa. Questo, in un contesto in cui le politiche restrittive delle banche centrali, mirate a combattere l'inflazione, hanno portato a un rallentamento del commercio mondiale che ha influenzato anche le esportazioni venete.