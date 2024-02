GDO in Veneto, grandi numeri e grandi fattori di sostenibilità

Nel cuore produttivo dell'Italia, il Veneto si distingue come uno dei principali motori economici, in particolare nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), sia nel comparto alimentare che in quello non alimentare. Con 560 aziende attive che generano ricavi per 38 miliardi di euro, la regione dimostra un dinamismo e una capacità imprenditoriale che meritano di essere riconosciuti e celebrati.

Verona, in particolare, si conferma come epicentro di questa prosperità, fungendo da crocevia per aziende scaligere che non solo dominano il mercato nazionale ma si affermano con prepotenza anche su quello internazionale. È il caso, ad esempio, di giganti come Calzedonia e Gruppo Veronesi, che con le loro radici profondamente ancorate nella terra veneta, hanno saputo esportare il marchio di eccellenza italiano in tutto il mondo.

Il successo della GDO in Veneto è frutto di una visione imprenditoriale che sposa tradizione e innovazione. Da una parte, abbiamo aziende che hanno saputo valorizzare i prodotti del territorio, dall'altra, realtà che hanno investito in tecnologie all'avanguardia per ottimizzare la distribuzione e rispondere efficacemente alle esigenze di un consumatore sempre più informato e esigente.

La presenza di un così vasto numero di operatori nella GDO testimonia la vitalità di un settore che non solo contribuisce significativamente al PIL regionale ma svolge un ruolo cruciale nello sviluppo socio-economico del territorio. Le aziende della GDO sono infatti grandi fornitori di lavoro e promotori di sostenibilità, grazie alla loro capacità di innovare nei processi produttivi e nella catena di approvvigionamento.

Il caso di Verona dimostra come la sinergia tra settori diversi - alimentare e non alimentare - possa generare un circolo virtuoso che porta alla crescita di tutta la filiera. Le aziende veronesi, grazie a un mix equilibrato di offerta qualitativa e capacità di raggiungere i mercati globali, si posizionano come leader indiscussi, capaci di dettare le tendenze e di rispondere con prontezza alle sfide del mercato.