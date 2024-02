AEDI incontra la Presidente vigilanza RAI per la stampa online

In un momento storico in cui l'informazione e l'editoria digitale giocano un ruolo sempre più centrale nella società, l' Associazione Editori Digitali Italiani (AEDI) ha avuto un incontro significativo con la Sen. Barbara Floridia, Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI . L'evento, tenutosi a Roma , ha segnato un passo importante verso il riconoscimento e il sostegno delle realtà editoriali digitali italiane.

Il prof. Maurizio Zumerle, Presidente di AEDI, e il Dott. Enrico Grieco, Direttore Generale, hanno rappresentato l'associazione in questo dialogo costruttivo e cordiale, mettendo in luce le esigenze e le prospettive dell'editoria online. L'incontro si è concentrato sulle problematiche relative all'informazione pluralistica e alla necessità di una maggiore attenzione verso il settore da parte del servizio pubblico nazionale.

Durante la discussione, il Presidente Zumerle ha sottolineato l'importanza di promuovere e valorizzare le numerose realtà editoriali digitali , soprattutto quelle locali, che contribuiscono significativamente allo sviluppo dell'informazione e della cultura in Italia. « I nostri editori, e più in generale tutte le realtà giornalistiche online, offrono contenuti multimediali di grande valore, dai video alla scrittura, che meritano un riconoscimento adeguato nel panorama informativo nazionale» ha affermato Zumerle .

L'incontro è stato anche l'occasione per ripresentare una proposta di legge volta a sostenere il settore dell'editoria digitale , che impiega migliaia di addetti e che, nonostante l'entusiasmo e l'importanza crescente, riceve ancora supporti limitati da parte dello Stato.

La Senatrice Floridia ha ascoltato con interesse le istanze presentate da AEDI , riconoscendo il ruolo fondamentale che l'editoria digitale ha assunto nel sistema mediatico e culturale italiano. L'incontro si spera possa tradursi in azioni concrete a favore di un settore che, nel corso degli ultimi vent'anni, è cresciuto notevolmente in termini di peso e significato.

Il Presidente di AEDI ha espresso gratitudine per l'apertura mostrata dalla Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, auspicando che questo dialogo possa portare a risultati concreti per l'intero ambito dell'editoria digitale. «Speriamo che questo incontro sia proficuo per tutta l'editoria digitale, che, nonostante abbia raggiunto un ruolo di grande rilievo, è ancora poco apprezzata e sta assumendo sempre più peso e significato nei media e nella cultura del nostro Paese» conclude Zumerle.