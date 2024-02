"Il Futuro che SìAmo", Mazzucco traccia un bilancio del mandato in Cariverona

Come sostenere lo sviluppo locale in un’epoca di crisi permanente? Quali strumenti usare per accompagnare la crescita dei territori? Quale ruolo sono chiamate a giocare oggi le Fondazioni di origine bancaria in uno scenario carico di incertezze? Sono queste alcune delle domande alle quali proverà a dare risposta l’evento Il Futuro che SìAmo: Risultati e Prospettive - organizzato da Fondazione Cariverona - che si terrà venerdì 16 febbraio alle 11, presso il Teatro Ristori di Verona.

Al termine del secondo mandato del presidente Alessandro Mazzucco, l’iniziativa punta a tracciare un primo bilancio degli otto anni appena trascorsi, raccontando l’evoluzione delle attività della Fondazione a servizio dei territori. Tanti i temi al centro di un dibattito che vedrà la partecipazione di diversi ospiti: dalla gestione del patrimonio alla programmazione istituzionale, dalla storia recente agli obiettivi di lungo termine.

L’appuntamento offrirà una preziosa occasione per riflettere sul ruolo interpretato dalla Fondazione e per condividere alcune prospettive future, a partire dal Documento di programmazione 2024 e dal calendario dei bandi. Ampio spazio verrà riservato all’approfondimento di questioni centrali per lo sviluppo locale: tra tutte, la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del capitale umano (in particolare dei giovani), la creazione di comunità coese e inclusive. Sono questi i tre obiettivi strategici che, negli ultimi anni, hanno guidato il lavoro della Fondazione.

Un’azione profonda e capillare che è stata portata avanti non solo tramite l’apertura di bandi, ma anche attraverso la creazione di alleanze e reti, di percorsi di crescita delle competenze e di nuove sperimentazioni. A rendere possibile questo sviluppo è stata una gestione solida e attenta del patrimonio, sviluppata nel segno della diversificazione.

In questo modo, Fondazione Cariverona ha provato a dare risposta ai tanti interrogativi e alle sfide con le quali le comunità si sono dovute confrontare. Lo ha fatto interpretando un ruolo dinamico e innovativo, andando oltre l’erogazione di risorse per diventare quel motore di sviluppo economico, sociale e culturale di cui i territori hanno realmente bisogno.

Il programma dell’evento

L’evento si svilupperà attraverso una serie di dialoghi, moderati da giornalisti, che toccheranno i diversi ambiti di azione della Fondazione. La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione su Eventbrite. A seguire, è previsto un aperitivo di networking.

In programma anche la diretta streaming sul sito www.fondazionecariverona.org .

Una storia di futuro

Alessandro Mazzucco, Presidente Fondazione Cariverona

Intervista: Antonio Quaglio, Giornalista e Consulente comunicazione Fondazione Cariverona

Gestione del patrimonio: accompagnare la crescita dei territori nel tempo

Matteo Franchetto, Responsabile Finanza Fondazione Cariverona

Antonella Ansuini, Presidente Commissione Gestione del Patrimonio ACRI e Responsabile Investimenti e Gestione finanziaria Fondazione Cariparo

Modera: Luca Mantovani, Giornalista e Caporedattore L’Arena

Innovazione, competenze, sinergie:

un nuovo ruolo a servizio del cambiamento

Marta Cenzi, Responsabile Area istituzionale Fondazione Cariverona

Stefano Micelli, Professore di Economia e Gestione delle Imprese Università Ca' Foscari di Venezia

Modera: Luca Mantovani, Giornalista e Caporedattore L’Arena

Un programma d’azione per lo sviluppo dei territori

Filippo Manfredi, Direttore generale Fondazione Cariverona

Intervista: Massimo Mamoli, Giornalista e Direttore L’Arena