Destination Verona Garda per la prima volta alla Fiera dei Territori

Destination Verona Garda promuove i territori e i produttori locali, il turismo slow, outdoor e active, e lo fa invitandoli a partecipare alla Fiera dei Territori di Bergamo, la manifestazione nazionale e internazionale riservata sia agli operatori di settore e buyer (giornata dedicata di lavori B2B), che al pubblico di consumatori finali.

Per i territori di Verona e del Lago di Garda veronese si tratta di un’opportunità molto importante, perché offre la possibilità di raccontare le bellezze che valorizzano la destinazione tra natura, arte, tradizioni ed enogastronomia d’eccellenza, sia ai potenziali visitatori che agli operatori del settore alla ricerca dei percorsi autentici ed emozionali che sempre più manifestano forti legami con particolare attenzione alla qualità della vita, sostenibilità e ambiente.

Allo stand presidiato da Destination Verona Garda, durante le tre giornate della manifestazione, si alterneranno gli attori dell’offerta territoriale tra cui alcuni IAT dei territori, presidi Slow Food, produttori di olio e vino, un Ecomuseo, le funivie Malcesine-Monte Baldo e Prada-Costabella, un rappresentante del Consorzio Ippostrade Europee e tanti altri.

Due le aree centrali della fiera: la prima è dedicata ad eventi e presentazioni rivolte al pubblico, che potrà apprezzare in modo attivo le risorse e le opportunità di un turismo slow ed esperienziale.

Incluso nel programma di eventi, si terrà un cooking show organizzato dal marchio d’area della Lessinia, durante il quale Cristiano Leso preparerà i tradizionali gnocchi della Lessinia - un piatto tradizionale, antico e povero, nato un tempo durante i periodi di alpeggio, quando con i pochi ingredienti a disposizione - farina, acqua, sale e a volte ricotta, si realizzava un piatto gustoso e sostanzioso. Questo piatto è presidio Slow Food dal 2022. L’esperienza si terrà sabato 17 febbraio alle ore 11:45 presso l’area cooking show della Fiera.

I temi protagonisti di questa area B2B vanno dal cicloturismo all’enogastronomia, dalla montagna alle vie d’acqua passando dai cammini, dal folklore alla sostenibilità.

La seconda area è destinata agli operatori del settore ai quali viene offerta la partecipazione a un ricco programma di convegni e workshop, e l’inserimento nella fitta agenda di incontri B2B con numerosi buyer e operatori di settori provenienti dall’Italia ma anche da altri paesi europei (Austria, Germania, Svizzera, Francia, Benelux, Regno Unito, Scandinavia, Olanda, Spagna, Malta, Est Europa) ed extraeuropei, con particolare riferimento al mercato nordamericano.

La partecipazione nasce anche con l’obiettivo di portare avanti l’iniziativa congiunta con Bologna Welcome dedicata alla Ciclovia del Sole che congiunge Capo Nord a Malta, passando per Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Repubblica Ceca, Austria e Italia. Nel bel Paese connette, tra le altre destinazioni, Verona, Mantova e la città metropolitana di Bologna, e verrà illustrata grazie e una conferenza stampa nell’area comune della fiera, venerdì 16 febbraio alle ore 15.30. Al centro, i 249 chilometri di percorso accessibili a tutti gli appassionati, sviluppati in parte su piste ciclabili in sede propria e in parte su strade a basso traffico con fondo prevalentemente asfaltato.

Maggiori informazioni: www.destinationveronagarda.it