Verona, Città dell'Amore, brilla nel turismo matrimoniale

Verona, con la sua storia intrisa di romanticismo grazie ai celebri amanti Giulietta e Romeo, si conferma ancora una volta come una delle mete preferite per le coppie che desiderano celebrare il proprio matrimonio. Nonostante una leggera flessione nel numero di matrimoni rispetto al 2022, il 2023 ha visto la città mantenere saldo il suo fascino per gli sposi, sia italiani che stranieri, confermandosi come una destinazione privilegiata per il turismo matrimoniale.

Nel corso dell'anno, Verona ha ospitato 747 unioni, segnando un decremento del 5,8% rispetto all'anno precedente, ma evidenziando al contempo un incremento del 2,8% rispetto al 2021, l'anno che ha seguito la crisi pandemica. Questa ripresa dimostra la resilienza e l'attrattiva del settore matrimoniale nella città, nonostante le sfide globali.

Tra le cerimonie celebrate, il 66,7% ha avuto luogo con rito civile, un dato che riflette la tendenza nazionale ma che a Verona trova una spinta ulteriore grazie all'appeal generato dal turismo matrimoniale. La città, infatti, attira una significativa percentuale di coppie non residenti, che rappresentano circa il 20% del totale delle nozze celebrate. Nel 2023, 148 unioni hanno coinvolto sposi provenienti da fuori Comune, di cui il 26% dall'estero, con una prevalenza di coppie dalla Germania, Inghilterra, Belgio, Francia, Stato del Vaticano e Principato di Monaco.

L'età media degli sposi non residenti si attesta sui 39 anni per gli uomini e 36 per le donne, segno che Verona attira non solo giovani coppie ma anche chi decide di sposarsi in età più matura, probabilmente attratto dalla romanticità e dalla bellezza senza tempo della città.

Tra le nazionalità degli sposi stranieri, si evidenzia una varietà che spazia dalla Germania alla Nigeria, passando per la Romania, testimoniando l'ampio richiamo internazionale di Verona come luogo ideale per celebrare l'amore. Anche tra i residenti, la diversità culturale si riflette nelle unioni, con una significativa presenza di cittadinanze romena, moldava, srilankese e marocchina.