Poste Italiane, ancora tre giorni per scrivere una lettera d'amore speciale

In occasione del giorno di San Valentino, Verona, città eternamente legata alla storia d'amore più famosa al mondo, quella di Giulietta e Romeo, diventa teatro di una iniziativa che celebra l'amore nella sua forma più autentica e tradizionale: la scrittura di lettere d'amore. Poste Italiane, in collaborazione con il Club di Giulietta – The Juliet Club, il 10 febbraio scorso ha lanciato l'iniziativa "Invito alla scrittura… cara Giulietta 2024", un evento che si inserisce perfettamente nella manifestazione Verona in Love, dedicata a tutti gli innamorati.

Fino 16 febbraio, gli innamorati sono invitati a esprimere i propri sentimenti più profondi attraverso l'arte della scrittura, avvalendosi di uno spazio appositamente allestito presso Spazio Filatelia Verona, situato in via Teatro Filarmonico 11. Qui, in un ambiente ispirato alle epoche passate, con scrittoio, lampada, carta e penna, si potrà dare vita a messaggi d'amore destinati a superare il confine del tempo, testimoniando il potere eterno delle parole scritte.

A rendere l'esperienza ancor più memorabile contribuirà uno speciale annullo filatelico creato esclusivamente per l'occasione. Questo timbro unico simboleggia l'immortalità dell'amore attraverso il gesto tangibile della scrittura, legando indissolubilmente i sentimenti espressi alla tradizione filatelica.

L'evento non è solo un'occasione per dedicarsi alla scrittura di lettere d'amore, ma anche un'opportunità per immergersi nella storia romantica di Verona. Presso Spazio Filatelia sarà possibile anche ammirare una selezione delle lettere più significative inviate al Club di Giulietta, su gentile concessione della Presidente del Club, Giovanna Tamassia. Questa esposizione offre un'insight unico nel cuore pulsante dell'amore che lega persone da tutto il mondo alla città di Verona e alla sua eroina più famosa.