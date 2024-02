Imprese giovanili, nuovo bando regionale

La Regione del Veneto rinnova il proprio impegno verso i giovani imprenditori annunciando, per il 2024, il lancio del Bando dedicato alle piccole e medie imprese (PMI) gestite da under 35. In un contesto economico ancora incerto, questa iniziativa si rivela una leva fondamentale per sostenere lo sviluppo e la crescita delle realtà imprenditoriali guidate dalla nuova generazione.

Luigi Boscolo Bariga, presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Verona, ha evidenziato l'importanza di questo strumento finanziario come "opportunità importante per lo sviluppo delle imprese guidate da under 35". Con un appello agli imprenditori del settore terziario, Boscolo Bariga invita a contattare Confcommercio per comprendere come sfruttare al meglio le possibilità offerte dal Bando, che aprirà i battenti a inizio marzo 2024.

Caratteristiche del Bando

Il Bando prevede il supporto a investimenti focalizzati sull'innovazione e la crescita, con un occhio di riguardo verso:

Spese ammissibili: l'acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature, arredi nuovi di fabbrica, negozi mobili, autocarri furgonati (entro certi limiti), oltre a opere murarie, impiantistiche, software e soluzioni per l'e-commerce.

Soggetti beneficiari: imprenditori individuali e società con una prevalenza giovanile (età compresa tra 18 e 35 anni) situati nel Veneto, che mostrano volontà e capacità di investire in ambiti innovativi.

Contributo: il Bando mette a disposizione un contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 51.000 euro per investimenti fino a 170.000 euro e un contributo minimo di 6.000 euro per investimenti non inferiori a 20.000 euro.

Modalità e Termini per la Presentazione della Domanda