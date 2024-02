Tagesmutter Domus, a marzo due incontri gratuiti di formazione

A marzo prende il via un nuovo percorso di formazione dedicato a chi desidera intraprendere la professione di Tagesmutter Domus, una figura professionale nell'ambito dell'educazione e della cura dell'infanzia, riconosciuta dal Ministero dell’Impresa e del Made in Italy. Questa opportunità si rivolge a tutte quelle donne che vogliono lavorare dalla propria abitazione, offrendo un servizio educativo personalizzato e centrato sui bisogni del bambino, rappresentando così una soluzione ideale per le famiglie in cerca di un'alternativa ai tradizionali servizi di custodia.

Gli incontri di presentazione del corso, gratuiti e accessibili online, si terranno martedì 13 e lunedì 19 febbraio alle ore 18.30. Questi eventi rappresentano una porta d'ingresso essenziale per tutte le interessate, che dovranno iscriversi via e-mail per partecipare all'evento del 13 febbraio, mentre la sessione del 19 febbraio sarà disponibile sui canali social dell'Associazione professionale Tagesmutter Domus.

Il servizio Tagesmutter Domus è gestito da oltre 15 anni dalla Cooperativa La Tata nelle province di Verona, Brescia e Pesaro Urbino, rispondendo alle esigenze di numerose famiglie che affidano le cure dei loro bambini a queste professioniste dell'infanzia. Il percorso formativo, della durata di 250 ore, abilita le Tagesmutter Domus ad accogliere fino a 5 bambini contemporaneamente nella propria casa, inclusi i propri figli se presenti durante l'orario di servizio.