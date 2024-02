ParkingMyCar, nuovo accordo e tariffe agevolate per i soci ACI Italia

ParkingMyCar, l'innovativa società umbra specializzata nella prenotazione e nel pagamento digitale della sosta in aree urbane, porti e aeroporti italiani, annuncia una nuova partnership con l'Automobile Club Italia (ACI). La convenzione promette di rendere il parcheggio ancora più accessibile per gli oltre 1 milione di soci ACI, offrendo loro tariffe agevolate nelle strutture gestite da ParkingMyCar, ad esempio come quella di Verona presso l'aeroporto Valerio Catullo (Sky Parking Verona).