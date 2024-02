American Airlines cresce in Italia, dal 5 giugno torna il Venezia-Chigago

Quest'estate, l'aeroporto veneto di Venezia si conferma protagonista nell'ambito del turismo internazionale grazie alla significativa espansione delle operazioni di American Airlines in Italia. L'annuncio dell'operativo più esteso di sempre per la stagione estiva 2024 segna un momento di rilievo per il turismo e l'economia della regione, sottolineando l'importanza strategica dell'aeroporto di Venezia nel collegare il Veneto con gli Stati Uniti.