AIA e Negroni protagonisti alla mostra “Identitalia, The Iconic Italian Brands”

Da Verona al mondo, la storia di AIA e Negroni è quella di due brand che sono parte della vita e dell’immaginario del nostro Paese. Anche per questo i due marchi di proprietà del Gruppo Veronesi, sono stati selezionati per la mostra “Identitalia, The Iconic Italian Brands”. Questo evento unico, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per festeggiare i 140 anni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio industriale e culturale italiano, mettendo in luce le storie di successo che hanno contribuito a definire l’identità del Made in Italy.

L'esposizione è stata inaugurata oggi, 13 febbraio a Palazzo Piacentini, in via Veneto 27, a Roma, e sono intervenuti il ministro Adolfo Urso, il presidente di Unioncamere Andrea Prete, il presidente dell’Associazione dei Marchi Storici Massimo Caputi.