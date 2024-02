Consorzio Inest riunisce a Vicenza la community dei ricercatori

Il 15 febbraio , la città di Vicenza diventerà il fulcro dell'innovazione del Nord Est grazie al meeting iNE(S)T-working , un evento che vedrà la partecipazione di 300 ricercatori impegnati in Inest , l'Ecosistema dell'Innovazione finanziato dal Pnrr con un imponente budget di 110 milioni di euro . L'incontro, ospitato presso il Polo didattico universitario di Vicenza , rappresenta una tappa fondamentale per il futuro dell'innovazione nella regione , evidenziando il ruolo centrale dell'Università di Verona e dei suoi partner nell'orchestrare questa trasformazione.

Inest si distingue per il suo approccio multidisciplinare all'innovazione, che spazia dagli ambienti montani all'agro-alimentare, passando per la salute, la sostenibilità urbana, il turismo, e molto altro. Con il coordinamento di unità di ricerca da parte dei 9 atenei triveneti, il progetto ha dimostrato come la collaborazione possa portare a risultati significativi. Nel 2023, Inest ha consolidato le sue attività assumendo oltre 250 giovani ricercatori e creando una rete di collaborazione autentica che ha coinvolto oltre 300 aziende, presentando progetti innovativi per il territorio.