Autogrill e Too Good To Go insieme contro lo spreco alimentare

Autogrill, leader nella ristorazione per viaggiatori e parte del gruppo Avolta, ha annunciato una collaborazione innovativa con Too Good To Go, il maggiore marketplace mondiale impegnato nella riduzione dello spreco alimentare. Questa partnership, la prima del suo genere nel settore autostradale e aeroportuale, mira a sensibilizzare i consumatori sull'importanza di combattere lo spreco alimentare e a offrire soluzioni concrete per il recupero delle eccedenze nei punti vendita Autogrill in Italia.

La collaborazione è stata avviata con una fase pilota a novembre dello scorso anno, coinvolgendo 20 punti vendita Autogrill e ha già conseguito risultati significativi: oltre 8.000 Surprise Bag, contenenti prodotti invenduti, sono state salvate dallo spreco, equivalente a circa 8 tonnellate di cibo. Questo ha permesso di ridurre le emissioni di CO2e di oltre 20 tonnellate, un impatto ambientale notevole che sottolinea l'efficacia dell'iniziativa.

Massimiliano Santoro, CEO Italy F&B di Avolta, ha sottolineato l'importanza di integrare la sostenibilità nelle attività di business, descrivendo la partnership con Too Good To Go come un passo chiave nel percorso di Autogrill per ridurre lo spreco alimentare. L'azienda è da tempo impegnata in iniziative di recupero delle eccedenze alimentari, collaborando con realtà non profit per distribuire il cibo invenduto a persone in difficoltà.