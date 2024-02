Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo atterra nella Silicon Valley

Phoenix Capital, società di consulenza leader con radici a Verona, ha annunciato l'apertura di un innovation outpost presso INNOVIT a San Francisco, nel cuore della Silicon Valley, diretto da Alberto Acito, segnando un importante passo avanti nel suo percorso di internazionalizzazione e rafforzando la connessione tra l'innovazione italiana e uno degli ecosistemi più dinamici al mondo. «Siamo particolarmente lieti di dare il benvenuto alla squadra di Phoenix Capital che ha dimostrato di cogliere tutto il potenziale e il valore del progetto che stiamo sviluppando. - afferma Acito - L’entusiasmo, l’energia e la visione che il gruppo sta dimostrando aderendo alle tante iniziative programmate per il 2024 è esattamente quello che cerchiamo come fattore di amplificazione delle opportunità che stiamo sviluppando qui a San Francisco per il Sistema Italia”.

La scelta di investire in INNOVIT, l'Hub strategico italiano di innovazione, è stata motivata dalla volontà di Phoenix Capital di inserirsi in un contesto internazionale di primo piano, affiancandosi a player italiani di prestigio e a un network di opportunità globali. La collaborazione con INNOVIT, sviluppata su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e attuata dall’ICE, mira a promuovere l'ecosistema economico, scientifico e culturale italiano negli USA. Phoenix Capital, già presente a Verona, Milano, Roma, e ora anche a San Francisco, con precedenti aperture a Lussemburgo e Losanna, amplia il suo raggio d'azione offrendo al proprio network accesso a un ambiente ricco di innovazioni e a percorsi di accelerazione dedicati alle eccellenze italiane, startup e PMI innovative. Questo nuovo outpost rappresenta un'opportunità unica per Phoenix di partecipare attivamente allo sviluppo di relazioni con fondi e investitori di alto profilo, facilitando l'incontro tra le migliori realtà imprenditoriali italiane e le opportunità offerte dall'ecosistema della Silicon Valley.

Giulio Fezzi, presidente di Phoenix Capital, sottolinea l'importanza strategica di questo investimento: «L'integrazione nel contesto innovativo di INNOVIT e della Silicon Valley riflette il nostro impegno a esplorare e sfruttare nuove opportunità per i nostri clienti e partner. Questa iniziativa ci permette di offrire servizi di scouting di start-up, 'innovation trips', e di creare un ponte diretto con investitori internazionali, arricchendo così il nostro modello di business»

L'impegno di Phoenix Capital in questa direzione è confermato dalla presenza attiva ai demo day dei programmi di accelerazione organizzati da INNOVIT nel 2024, con un focus su settori chiave come l'energia, biotech, fintech, cybersecurity, IoT, aerospazio e robotica: il primo, dal 26 febbraio all’8 marzo, dedicato alla “Generative AI”, vedrà la presenza del presidente di Phoenix Capital, Giulio Fezzi. Francesco Righetti, direttore del Phoenix Innovation Center, evidenzia la vocazione innovativa di Phoenix Capital e l'obiettivo di potenziare le opportunità per l'ecosistema di business dell'azienda, lavorando a stretto contatto con le realtà più promettenti del panorama internazionale: «La partnership con INNOVIT certifica la vocazione innovativa presente da sempre nel DNA di Phoenix Capital. Per noi è un’operazione a 360 gradi, che va creare e potenziare opportunità nuove per tutto l’ecosistema di Phoenix e per le sue aree di business. Lo faremo, lavorando sulle relazioni istituzionali e internazionali che andremo a costruire proprio nel luogo che è il motore dell’innovazione».