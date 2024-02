Albino Armani debutta al Wine Paris & Vinexpo Paris

Per la prima volta, Albino Armani presenterà al pubblico francese di addetti ai lavori, stampa e appassionati, la propria selezione di vini presso il padiglione organizzato dal Concours Mondial de Bruxelles . Questa presenza è ancor più significativa grazie all'assegnazione della Grande Médaille d’Or al Cuslanus Amarone della Valpolicella Classico Riserva DOCG 2016 , riconoscimento che testimonia l'eccellenza e l'alta qualità raggiunta da Albino Armani in questa prestigiosa competizione.

Il Cuslanus Amarone Riserva, fiore all'occhiello della produzione Armani, proviene dalle uve Corvina, Corvinone e Rondinella, coltivate a pergola veronese nelle alture di Marano di Valpolicella , uno dei cinque comuni della zona classica. Questa area si distingue per i suoi suoli vulcanici unici e per l'altitudine che raggiunge fino a 600 metri s.l.m. , fattori che conferiscono al vino una freschezza e un'eleganza particolari, oltre a una marcata intensità floreale e croccantezza del frutto.

L'approccio produttivo di Albino Armani è da sempre orientato alla valorizzazione del terroir e alla ricerca di uno stile che esprima al meglio le peculiarità di questo territorio. Il Cuslanus rappresenta una nuova interpretazione dell'Amarone, in linea con le dinamiche di consumo attuali, pur rimanendo fedele alla tradizione e all'autenticità espressiva della Valpolicella. L'etichetta trae ispirazione dall'antica divinità venerata in Valpolicella ai tempi degli Etruschi, simbolo del trascorrere del tempo, elemento essenziale per la maturazione di questo vino che si esprime con note balsamiche ed eteree, caratterizzato da vivacità, personalità, struttura, freschezza, sapidità ed eleganza, culminanti in un finale di grande persistenza.