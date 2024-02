Con il reddito medio, in Italia si acquista una casa da 204.000 euro

Secondo l'ultima analisi condotta dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, basata sui dati Istat relativi al reddito medio familiare, in Italia si può arrivare ad acquistare un'abitazione del valore di 204.000 euro. Questo risultato si basa sul reddito netto annuo medio per nucleo familiare, che in Italia si attesta sui 33.798 euro.