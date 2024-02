Usura e gioco d'azzardo: nuova collaborazione tra Comune di Verona e Federconsumatori

Il Comune di Verona e Federconsumatori APS di Verona hanno firmato oggi, 12 febbraio 2024, un importante protocollo d'intesa per rafforzare le attività di contrasto all'usura e al gioco d'azzardo, due fenomeni con una preoccupante incidenza sociale nella città e nella provincia. La firma del protocollo, avvenuta a Palazzo Barbieri, segna l'inizio di un triennio di cooperazione volta ad amplificare le iniziative di informazione e formazione dei cittadini su questi delicati temi.

Il nuovo accordo tra l'Assessorato al Lavoro e Federconsumatori mira a estendere l'azione dell'Ufficio Antiusura del Comune, che ogni anno riceve circa quaranta richieste di aiuto, in un contesto in cui i dati sul gioco d'azzardo parlano chiaro: solo nel 2022, a Verona, sono stati spesi oltre 278 milioni di euro in giochi d'azzardo e 42 milioni in 'gratta e vinci'.

Michele Bertucco, assessore al Lavoro, ha evidenziato l'importanza di questa partnership per sensibilizzare la popolazione sui rischi dell'usura e del gioco d'azzardo. Ha sottolineato la necessità di ampliare la conoscenza di queste situazioni per avvicinare più cittadini e offrire risposte concrete alle loro esigenze.

Damiano d'Angelo, responsabile dell'Ufficio Antiusura, ha riconosciuto l'usura come una problematica vasta che colpisce l'economia locale, investendo in particolare le piccole e medie imprese. Ha rilevato l'importanza della capillarità territoriale di Federconsumatori per raggiungere e supportare le persone colpite, incoraggiandole a non avere paura e a cercare l'aiuto delle istituzioni.

Maurizio Framba, presidente di Federconsumatori APS Verona, ha posto l'accento sul problema del gioco d'azzardo, un fenomeno poco conosciuto ma con pesanti ripercussioni sociali. Ha citato i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che indicano in Italia 1,5 milioni di giocatori 'problematici', evidenziando la necessità di una normativa precisa e di un impegno congiunto per affrontare questa sfida.

Questo protocollo d'intesa rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento delle politiche di prevenzione e contrasto all'usura e al gioco d'azzardo a Verona. La collaborazione tra il Comune e Federconsumatori prevede attività di formazione, informazione e ascolto, con l'obiettivo di proteggere e supportare i cittadini e le famiglie che si trovano a fronteggiare le difficoltà generate da questi fenomeni.