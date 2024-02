Sinistra Italiana del Veneto, De Pasquale confermato alla guida del partito

Il Terzo Congresso Regionale di Sinistra Italiana del Veneto si è concluso sabato 10 febbraio con la rielezione di Marco De Pasquale come Segretario Regionale e di Mauro Tosi nel ruolo di Tesoriere Regionale . L'evento, caratterizzato da un'ampia partecipazione e un vivace dibattito, ha segnato un momento importante per il partito , confermando l'impegno verso il rafforzamento e la crescita della sinistra nel territorio veneto.

La giornata ha avuto inizio con gli interventi di saluto di diverse forze politiche, associative e sindacali , seguiti da un dibattito interno nel pomeriggio che ha visto la partecipazione di Peppino Buondonno, membro della Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana. Il congresso si è articolato su diverse tematiche, con un focus particolare sulla necessità di una sinistra forte e organizzata in vista delle prossime elezioni europee e regionali.

De Pasquale, 29 anni, ha sottolineato l'importanza dell'Alleanza Verdi Sinistra Reti Civiche come cuore pulsante della proposta politica del partito, basata sui principi di giustizia sociale, ambientale, pace e diritti. Ha inoltre espresso la volontà di contribuire al rafforzamento della piattaforma del centrosinistra, proponendo un'alternativa alle politiche della destra che attualmente governa la Regione, criticata per le scelte in ambito di privatizzazione della sanità, consumo di suolo e realizzazione di opere ritenute faraoniche, costose e inutili.