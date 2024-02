Alberto Marenghi si candida alla Presidenza di Confindustria

Alberto Marenghi , stimato imprenditore mantovano del settore cartario e attuale vicepresidente di Confindustria , e consigliere del CNEL, ha ufficialmente presentato la sua candidatura per la guida dell'associazione . La notizia, riportata da L'Adige di Verona , segnala un importante sviluppo nel panorama imprenditoriale italiano .

Marenghi , alla guida dell'azienda di famiglia Cartiera Mantovana fondata nel 1615 e residente a Verona, ha depositato la sua candidatura con il pieno appoggio dei suoi colleghi , delineando le prime linee del suo programma d'azione. L'imprenditore, nato a Mantova nel 1976, ha assunto la direzione dell'azienda di famiglia a soli 19 anni , dopo la scomparsa del padre in un tragico incidente.

Oltre al suo ruolo in Cartiera Mantovana, Marenghi ha fondato nel 2010 Cartiera Galliera, con sede a Padova, e nel 2013 Sumus Italia, con sede a Milano, dimostrando la sua capacità di innovazione e leadership nel settore. Attualmente vicepresidente di Confindustria, con delega per l'organizzazione, lo sviluppo e il marketing, Marenghi rappresenta una figura di spicco per il Nordest italiano.