Riello UPS in sella alla Ducati anche per il 2024

Le due vittorie consecutive di Francesco Bagnaia nel Campionato Mondiale MotoGP, insieme ai trionfi di Alvaro Bautista nel WorldSBK, hanno segnato l'apice della partnership tra le due realtà italiane, riconosciute per l'eccellenza e l'innovazione nel loro settore. Nel 2024, Riello UPS continuerà a sostenere i team, garantendo visibilità al proprio brand sui cupolini delle moto di Borgo Panigale e sull'abbigliamento dei piloti, tra cui spiccano Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini in MotoGP, e Alvaro Bautista accompagnato dalla new entry Nicolò Bulega in WorldSBK.